LASK: Das sah nicht gut aus! Raguz verletzt out

Raguz verdrehte sich das Knie, knickte ein und musste behandelt werden, wir schreiben die 34. Spielminute. Der U21-Nationalstürmer konnte zunächst weiterspielen, musste aber kurz darauf wieder Hilfe der Physiotherapeuten in Anspruch nehmen. In der 39. Minute musste er dann endgültig w.o. geben. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und schier verzweifelt humpelte er, gestützt von zwei Betreuern, in die Kabine.