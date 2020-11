Trauermarsch: Rapid-Fans gedenken Terror-Opfer

Knapp fünfzig Rapid-Fans fanden sich am Mittwochabend in der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt ein, um mit einem Kranz in den Klubfarben und zahlreichen Grablichtern (siehe Video unten) den Opfern der Terrornacht zu gedenken. Von zahlreichen Polizisten beobachtet, trauerte die grün-weiße Fan-Gemeinde in aller Stille.