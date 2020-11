„Die Sicherheitslage ist unter Kontrolle!“

Die Kollegen wurden bestens vorbereitet und geschult. Wir hatten auch keine Infektion aus dem Einsatz heraus. Es war von Beginn an klar, unsere Strategie ist Deeskalation, Dialog und Durchgreifen. Ich habe immer darauf gepocht, dass die Kontrollen konsequent aber menschlich erfolgen sollen und das bleibt auch in Zukunft so. Von bundesweit rund 38.000 Anzeigen kamen auch nur 3043 aus Niederösterreich.