Die Steiermark verliert einen Karate-Weltmeister

Um nicht einen dauerhaften Schaden an der Hüfte davonzutragen, musste der Köflacher seinen Job als Heeresleistungssportler im Olympiazentrum Rif/Salzburg an den berühmten „Nagel“ hängen. „Wenn du nicht mehr wie ein Profi jeden Tag mehrere Stunden trainieren kannst, hast du auch in der Weltklasse des Karatesports keine Chance mehr. Mein Ziel war es, Weltmeister in der Allgemeinen Klasse zu werden, das geht sich nun nicht mehr aus. Ich kann alle Sportarten betreiben. Nur im Kampfsport wird die Hüfte auf Grund der hohen und schnellen Beintechniken extrem belastet. Gesundheit geht vor und verdienen kann man in dieser Sportart leider auch nichts“, ist Hörmann Realist.