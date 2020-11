Erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen in Wien

Knapp 11.000 Menschen aktiv erkrankt

Bisher wurden in Wien insgesamt 35.957 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 10.997 Menschen. Wieder genesen sind 24.592 Personen. Am Mittwoch wurden 6401 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in der Bundeshauptstadt seit Beginn der Pandemie 658.377 Tests durchgeführt.