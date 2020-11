Haaland würde heute beim FC Bayern sein, wenn ...

Red Bull Salzburg dagegen hat wenig später sehr wohl tief in die Tasche gegriffen - und Haaland in die Mozartstadt geholt. Das Vertrauen der „Bullen“ in ihn hat der Modellathlet und Sohn des ehemaligen Premier-League-Starverteidigers Alf-Inge Haaland im Anschluss mit 29 Toren in 27 Pflichtspielen gedankt. Was das Interesse der Bayern wieder neu entflammt hat …