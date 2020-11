Corona-Schicksal: Der tiefe Fall des Alex Rehak

Das musste er längst verkaufen, sonst wäre es sogar zwangsversteigert worden. Jetzt wohnt er zur Miete im früher eigenen Haus, die Vermieterin kommt ihm entgegen, seine Cousine steuert etwas bei. Längst wäre er ausgezogen in eine Einzimmerwohnung, für seine sieben noch verbliebenen Katzen hält er die Stellung. „Sie sind uralt, gehen in den Garten, ich kann ihnen das einfach nicht antun. Sie sind alles, was ich habe, und sie werden eh nicht mehr lange leben.“ Wenn sie sterben, stirbt auch ein Stück von ihm mit.