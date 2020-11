Am Ende der Staatstrauer läuten die Kirchenglocken

„Kirchen und Gebetshäuser, Moscheen und die Synagoge sollen hell erleuchtet sein, fünf Minuten sollen alle Kirchenglocken in der Steiermark läuten“, sagt Christian Leibnitz, Grazer Stadtpfarrpropst und Vorsitzender des ökumenischen Forums in der Steiermark. Zur selben Zeit sind die Menschen eingeladen, in die Kirchen und Gotteshäuser zu kommen, um das Gebet der Vereinten Nationen zu beten, so Leibnitz weiter. „Zudem sind alle Menschen in Österreich aufgerufen, zur selben Stunde in ihren Wohnungen eine Kerze in ein Fenster zu stellen und das Gebet der Vereinten Nationen zu beten.“