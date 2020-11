„Jetzt Poschts!“ beim Motorsägen-Schnitzen

Posch und ihr Holz! Eine Geschichte so alt wie eine Eintagsfliege. Mit dem Baustoff hat die Zwergsteirerin nicht so viel am Hut, hat der Vater ihr doch nie eine Kettensäge anvertraut. Was Hänschen nicht lernt, lernt Posch auch nicht mehr. Völlig falsch. Das erste Mal ein Fichtenmoped in der Hand, küsst die Posch auch schon die Muse und somit hört sie bei Lehrmeisterin und Motorsaglerin Margot aufs Wort. UND obendrein pfeifen wir uns nix - bei den „Vienna Pipes“.