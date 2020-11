Spitäler kommen ans Limit

„Der Höhepunkt der Pandemie“, so sind sich Experten einig, „steht unmittelbar bevor“. Und er droht sogar für die so breit aufgestellte Spitalsversorgung in Niederösterreich zum absoluten Belastungstest zu werden. „Leider werden wir die positiven Auswirkungen des Lockdowns wohl erst in einigen Wochen sehen“, weiß der für die Kliniken zuständige Landesvize Stephan Pernkopf um den Ernst der Lage. Bis mindestens Mitte November sei aktuell noch mit steigenden Infektionszahlen zu rechnen. „Umso wichtiger ist es, dass wir alles daran setzten, die Trendwende möglichst bald zu schaffen“, betont Pernkopf.