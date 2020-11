Die Mauer! Swete räumt alles weg

Solche Spiele, in denen viel los ist, in denen es richtig um was geht, Rene Swete mag sie. So ein Match ist heute. Mit Hartberg kämpft er bei der Austria um den Einzug ins Cup-Viertelfinale. Die Veilchen werden nach dem 1:2 am Samstag in der Meisterschaft wohl mit Messern zwischen den Zähnen loslegen.