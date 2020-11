NÖ beklagt 8 neue Corona-Todesfälle in Spitälern

Es handelte sich demnach um einen 81-Jährigen und eine 90-Jährige in Wiener Neustadt, eine 83-Jährige in Gmünd, einen 85- und einen 86-Jährigen in Hollabrunn, eine 96-Jährige in Melk, einen 66-Jährigen in St. Pölten sowie um einen 83-Jährigen in Zwettl. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den niederösterreichischen Landeskliniken ist auf 172 gestiegen.