Videokameras sollen freche Rowdys stoppen

Betroffen waren unter anderem der Kindergarten, ein Spielplatz, ein Kaffeehaus sowie ein Baucontainer. Die Gemeindeführung startet deshalb eine Sicherheitsoffensive. So wurden an mehreren kritischen Punkten im Ortsgebiet Videokameras installiert. Mit der Exekutive arbeitete man an einem Konzept für mehr Polizeipräsenz. Bürgermeister Manuel Zusag: „Zusätzlich wird eine private Sicherheitsfirma laufend Kontrollgänge vornehmen.“ Vor allem in den Dämmerungsstunden will man dadurch im gesamten Gemeindegebiet dem Vandalismus und den Eigentumsdelikten den Kampf ansagen.