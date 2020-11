Trist: Grau blüht der Beton im Wiener Aspern

Seepark hilft Bewohnern in grauen Gassen nicht

Erst im Sommer sorgte dieser Fall für erhitzte Gemüter: „Direkt vor dem Gymnasium in der Seestadt wurden mehr als 1000 Quadratmeter zubetoniert“, hieß es von der Wiener FPÖ. Neben der Schule gibt es viele Wohnhäuser, aber kaum Grün. Eine Sprühnebeldusche sollte am Hannah-Arendt-Platz Abkühlung schaffen. Beim „Krone“-Lokalaugenschein um 16 Uhr bei Tropenwetter war sie nicht an. Immer wieder wird versprochen: Grünfläche kommt noch.