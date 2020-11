LH Günther Platter: „Schritte sind notwendig“

„Tag für Tag näher an Kapazitätsgrenzen“

„Ich weiß, dass diese Entscheidung auch Kritik hervorruft und viele Menschen wirtschaftliche Sorgen haben. Aber es wäre nicht zu verantworten gewesen, tatenlos zuzusehen, wie unser Gesundheitssystem Tag für Tag näher an seine Kapazitätsgrenzen gelangt und dadurch in Kauf zu nehmen, dass Ärzte irgendwann in die Situation geraten, entscheiden zu müssen, wer noch behandelt wird und wer nicht“, sagt Platter.