Rapid-Abschied von Fans: „Schmerzt uns im Herzen“

Doch ab Dienstag ist selbst das anders. Wieder einmal. Heißt: Geisterspiele! „Es sind herausfordernde Zeiten“, so Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek, der bezüglich der bisher erlaubten Fan-Zahlen („Wir hatten zwischen 10.000 und 500 bereits sechs verschiedene“) erneut betonte, was er auch schon der „Krone“ beschrieb: „Eine prozentuelle Orientierung an der Stadion-Kapazität würde weit mehr Sinn machen als absolute Zahlen. Bei dieser Regelung fehlt uns die Logik.“ Deshalb sei man auch voll bei den Fans. Peschek: „Wir verstehen, dass viele enttäuscht und frustriert sind. Das schmerzt uns im Herzen. Aber uns sind die Hände gebunden.“