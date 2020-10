Unterkärntner tippte sechs Richtige beim Lotto

Es ist dies der erste Sechser in Kärnten in diesem Jahr, und damit gibt es heuer nun in jedem Bundesland zumindest einen Lotto Sechser (und gleichzeitig auch zumindest einen Lotto Millionär). Drei Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Auch hier ist ein Kärntner mit vorne. Er, ein Steirer und ein Oberösterreicher gewinnen je mehr als 33.000 Euro.