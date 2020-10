Weitere Lockdowns ++ Stier mitten in Linz

Willkommen zu deinem PUSH-Update am Donnerstag-Morgen. Lockdown jetzt auch in Deutschland und Frankreich - wir schauen uns die Corona-Lage im Ausland an. Und: Ein Stier löst mitten in Linz einen Polizeieinsatz mitsamt Cobra-Einheiten aus. Das und mehr gibt‘s hier mit Eurem Moderator Jakob Glanzner.