Vor Schauspielerei als Praktikant bei der „Krone“

Zur Person: Max Simonischek ist der Sohn des Schauspielerpaares Peter Simonischek und Charlotte Schwab. Er wurde am 19. Oktober 1982 in West-Berlin geboren. Seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte er am Mozarteum in Salzburg. Der 38-jährige Vater einer knapp zweijährigen Tochter brillierte erst kürzlich am Tiroler Landestheater mit einem von ihm für die Bühne inszenierten Monolog von Franz Kafkas Erzählung „Der Bau“. Anfang kommenden Jahres - genauer gesagt im Jänner und Februar - wird er mit dieser Produktion noch weitere vier Mal an das Tiroler Landestheater kommen.