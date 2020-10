„Ried-Partie war aus Sicht von Sturm fast perfekt“

Auch der Schachzug von Ilzer, Gorenc-Stankovic als Sechser und Ljubic auf der Zehnerposition aufzustellen, ist aufgegangen. Man sieht, dass Stankovic die Ruhe in Person ist. Und auch Ljubic, der bereits unter anderen Trainern gut funktioniert hat, zeigt jetzt auch plötzlich Goalgetter-Qualitäten. Er bewegt sich viel, rückt von hinten gefährlich in die Zone. Gut, dass er da war. Denn das einzige Manko war, dass Sturm die Partie gefühlt eine Ewigkeit nicht mit dem zweiten Tor zumachen konnte. Das hat Ljubic erledigt. Während man beim Tor zum 1:0 von Hierländer auch gemerkt hat, dass die Truppe viel in der Offensive gearbeitet hat. Es wird mehr geschossen, jeder traut sich mehr zu. Gut so!