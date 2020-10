Publikumseislauf in Graz-Liebenau wieder möglich

COVID-Regeln und neue SozialCard-Ermäßigung

Der beliebte Publikumseislauf ist damit nach zweijähriger Pause ab sofort wieder möglich. Das heißt einem ausgiebigen Training für das Sportjahr 2021 steht nichts mehr im Wege. „Als MCG freuen wir uns, dass auch in Covid-Zeiten Publikumseislauf und damit sportliche Aktivität in der Eishalle möglich ist. Herzlich Willkommen in der neuen Eishalle B“, freut sich Messe-Vorständin Barbara Muhr auf regen Besuch. Mit den aktuellen Vorgaben sind derzeit gleichzeitig 50 Personen auf der Eisfläche erlaubt. Mit einer Neuerung wartet Hohensinner in seiner Funktion als Sozialstadtrat auf: Für SozialCard-Besitzer gibt es eine Ermäßigung von 50 Prozent. „Der Sport entfaltet unglaublich viele positive Wirkungen, er ist sozial und integrativ. Mit dieser neuen Ermäßigung wollen wir noch mehr Grazern Freude am Eissport ermöglichen“, so Hohensinner abschließend.