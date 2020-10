Pacht um 790 Prozent erhöht: Kampf gegen Räumung

Beschluss ergeht schriftlich

Im Mai des Vorjahres flatterte ihr schließlich die Räumungsklage ins Haus, gegen die sich die Gartenliebhaberin nun zur Wehr setzte. „Die Kündigung ist unverhältnismäßig und schikanös. Die Gemeindeguts-Agrargemeinschaft hat keinerlei Verwendung für das Grundstück und will einfach nur mehr Geld lukrieren“, meinte Anwalt Erich Lackner am Donnerstag am Bezirksgericht in Innsbruck. Der Pachtvertrag wurde auf Basis eines Gemeinderatsbeschlusses ordnungsgemäß mit Einhaltung aller Fristen aufgekündigt, erwiderte die Gegenseite. Nun entscheidet der Richter. Der Beschluss wird schriftlich mitgeteilt.