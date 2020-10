Junioren-Weltmeister Rieser hatte Glück im Unglück

Anfang März sorgte Stefan Rieser für eine der selten gewordenen Sternstunden im Salzburger Ski-Nachwuchs: Der Dorfgasteiner holte bei der Junioren-WM in Narvik (Nor) nach Bronze in der Abfahrt Gold im Super G. Und trat damit in große Fußstapfen: Er war der erste SLSV-Junioren-Weltmeister bei den Burschen seit Marcel Hirscher 2009.