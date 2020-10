Steirischer Industrie droht weiterer Kahlschlag

550 Stellen in den steirischen Werken der Voestalpine, rund 360 Mitarbeiter in Spielberg, die von der ATB-Pleite (der Sanierungsplan wurde gestern mit einer 30-prozentigen Quote angenommen) betroffen sind, 220 Posten wurden bei AVL in Graz gestrichen - die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Die Corona-Krise hat zu einer Zäsur in der in den letzten Jahren so boomenden steirischen Industrie geführt.