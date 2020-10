Mit Golfschläger dem Vermieter Arm gebrochen

Ein halbes Jahr lang hatte der Angeklagte keine Miete bezahlt. „Ich habe wegen Corona meine Arbeit verloren“, gab der nunmehrige Mindestsicherungsbezieher an. Am 29. August kam der Besitzer in die Wohnung. „Damit der Angeklagte vor der Räumung, die wenige Tage später stattfinden sollte, auszieht. Es ist doch für beide Seiten negativ, wenn das Hab und Gut am Delogierungstag eingelagert werden muss“, sagte der Vermieter vor Richterin Andrea Wegscheider. Mehrere tausend Euro Schulden hatten sich angehäuft.