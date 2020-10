„Gen-Taxi“ ist Hoffnung für Krebspatienten

Mit der Produktion eines sogenannten Vektors, auch „Gen-Taxi“ genannt, für die Zelltherapie gegen Blutkrebs leistet der Pharmakonzern Takeda in Orth an der Donau einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die heimtückische Krankheit und investiert somit in Arbeitsplätze in der Region. Marian Bendik, Leiter des Takeda-Standorts in Niederösterreich, erklärt: „Die Fortschritte in der Zelltherapie sind enorm, und es freut uns sehr, dass wir hier in Österreich unser langfristiges Know-how bei der innovativen Behandlungsform einbringen können.“