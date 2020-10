König? Ibrahimovic fühlt sich nicht wertgeschätzt

Er wird nicht älter

Eines muss man „Gott Ibra“ freilich lassen: So groß sein Selbstvertrauen ist, so unbestritten sind seine fußballerischen Qualitäten - und sein offenbar nicht älter werdender Körper. Obwohl inzwischen 39 Jahre jung, ballert der schwedische Super-Striker nach wie vor nach Belieben die Netze der Serie-A-Tore löchrig. Jüngst in Form eines Doppelpacks beim 2:1-Derbysieg gegen Inter.