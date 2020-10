Nur zwei Impfdosen pro Kinderarzt im Oktober

„Von 765.000 auf 1,25 Millionen Influenza-Impfstoffe“

Das Ministerium versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Es ist gelungen, den Gesamtmarkt für Influenza-Impfstoffe zu vergrößern – von 765.000 im Vorjahr auf 1,25 Mio. Im gratis Kinderimpfprogramm werden 350.000 Dosen zur Verfügung gestellt, in der Bundaktion für 65+ nochmals 100.000 Dosen. Rein rechnerisch können so 14% der Bevölkerung geimpft werden (8,5% im Vorjahr)“, erklärt Pressereferentin Katha Häckel-Schinkinger. Prinzipiell liege die Influenza-Impfung im Bereich des Privatmarktes in Österreich, aus diesem Grund seien die Möglichkeiten seitens des Ministeriums begrenzt.