Schwere Geburt für neuen Schlachthof in Wenns

Vor gut einem Jahr gab’s im Pitztal eine viel beachtete Pressekonferenz: Der neue Verein „Pitztal Regional“ wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. „Mehr Regionales auf den Tellern von Gast und Einheimischen“ war der Slogan der Seilschaft von Landwirtschaft, Tourismus und Gemeinden. Der Startschuss zum Aufbau einer Vermarktungsstruktur für regionale bäuerliche und jagdliche Qualitätsprodukte war gefallen, vorerst wollte man sich dem Thema Fleisch widmen. Als Drehscheibe sollte die Schlachtstelle in Wenns mit Metzgermeister Thomas Leitner fungieren. Diese war allerdings in die Jahre gekommen, moderne Hygienestandards konnten nicht mehr erfüllt werden. So verkündeten die vier Talgemeinden, eine zeitgemäße Gemeinschaftsschlachtstelle um rund eine Million Euro zu errichten. Der Wenner BM Walter Schöpf vor einem Jahr: „Nächstes Jahr im Herbst müssen wir schon voll schlachten können.“