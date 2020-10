2,9 Milliarden Euro für Bahn in der Steiermark

Österreichweit werden in den kommenden sechs 17,5 Milliarden Euro in das Bahnnetz gesteckt: in neue Strecken, Tunnels, Bahnhöfe, Sicherungstechnik und Verkehrsleitsysteme, die Energieversorgung. In der Steiermark werden Investitionen in der Höhe von rund 2,9 Milliarden getätigt.