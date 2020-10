Equal Pay Day: Steirerinnen arbeiten jetzt gratis

Leobnerin und Grazerin trennen 10 Prozent

Nicht jede Steirerin ist vom „Gender Pay Gap“ gleich stark betroffen. So klafft er in Leoben und Bruck-Mürzzuschlag besonders weit auf, in der Landeshauptstadt ist er am geringsten. „In der Stadt gibt es besser bezahlte Jobs und mehr Kinderbetreuung“, erklärt Pöcheim. „Außerdem ist die Industrie männlich – und überall, wo Männer arbeiten, wird besser bezahlt.“