Fassade von Wiener Wohnhaus abgefallen

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat nach dem starken Wind und dem intensiven Regen in den vergangenen Tagen an die 50-mal zusätzlich ausrücken müssen. Wassereintritte in Wohnhäuser mussten verhindert und lose Äste und Fassadenteile entfernt werden. In der Josefstadt hat sich etwa ein großer Bereich der Fassade gelöst, der zum Teil abstürzte.