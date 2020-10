Öffentlicher Aufruf für Gasthaus in Langkampfen

Die betroffene Person wurde laut Gesundheitsbehörde erst im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet. „Im Zuge des Contact Tracings stellte sich heraus, dass sich diese am Donnerstag, 8. Oktober, sowie am Freitag, 9. Oktober, ganztägig im Gasthaus ,Pendlinghaus‘ in Langkampfen aufgehalten hat“, hieß es in einer Aussendung des Landes Tirol.