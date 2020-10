„Haben uns in der Arbeit vorbildlich verhalten“

Es war nur ein Satz in einem Interview - die Pädagoginnen des Adneter Kindergartens brachte er jedoch gehörig in Rage. Angesprochen auf die Corona-Fälle in der Tennengauer Einrichtung meinte Landesrätin Andrea Klambauer (Neos): „Die Pädagoginnen haben sich aber nicht im Kindergarten infiziert, sondern bei privaten Feiern.“