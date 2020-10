Mann durch Kreissäge schwer verletzt

Schwere Verletzungen an der Hand erlitt ein Arbeiter am Mittwochnachmittag in Straßwalchen. Der 51-Jährige stieg mit einer Leiter an der Außenseite eines Container hoch, um ein Teil zu halten, das gerade ausgeschnitten wurde. Ein slowakischer Leiharbeiter (41) schnitt dabei von der Innenseite des Containers mit einer Handkreissäge und erwischte dabei den Kollegen. Der 51-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH geflogen.