Schösswendter: „Wussten nicht, wie Magath tickt!“

Der „Krone“ gegenüber erklärt der Salzburger erstmals öffentlich, was vorgefallen ist. Wenn man überhaupt von Vorfällen reden kann. Das Problem auf den Punkt gebracht: „Wir wussten nicht, wie Felix Magath tickt.“ Unter „wir“ war der ehemalige Mannschaftsrat gemeint: Toth, Lackner, Leitner und eben Schösswendter. Vier mündige Spieler, die in der Ära Soldo in ihrer Funktion Bedenken äußerten. Auch Magath gegenüber. Schösswendter: „Ich sprach über Unangenehmes, zeigte - immer nach Rücksprache mit der Mannschaft - Sachen auf, die uns sportlich fehlten, hatte Angst, dass die Stimmung kippt. Die Trainingssteuerung war teilweise ein Wahnsinn. Kaum Taktik, extrem viel Physis. Das reichte vor 20 Jahren, jetzt nicht mehr.“ Worte, die Gift waren für die Ohren jenes Mannes, den sie einst „Quälix“ riefen.