Ärzte-Chef warnt vor Lockdown durch die Hintertür

Vor diesem „Lockdown durch die Hintertür“ warnt Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser eindringlich.Er knüpft an die sehr gestiegene Zahl an Testungen an, wo viele positiv Getestete herauskommen.„Darunter sind viele, die auch nur vom Laborwert positiv sind und unter der gegebenen Situation vielleicht gar nicht infektiös, weil sie asymptomatische Patienten sind. Und da geht man davon aus, dass hier die Infektiosität sehr gering ist.“