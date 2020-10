Stinkefinger für „alle ohne Schutzmaske“

Wirbel um „Beschimpfung“ der Berliner

Tatsächlich gibt es schon zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien. Natürlich scheiden sich die Geister darüber, ob die Kampagne gelungen ist oder nicht. Für den einen ist die Anzeige „einfach nur abstoßend“, es all jene Menschen beleidige, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können. Für den anderen ist es überhaupt keine Beschimpfung und noch viel zu harmlos gegen all die Maskenmuffel, die man tagtäglich in den Straßen und den öffentlichen Verkehrsmitteln der deutschen Hauptstadt sehe. Manch einer fordert sogar noch härtere Kampagnen bzw. Maßnahmen. Eine der Ideen lautet: „Strafen in der Höhe eines halben Monatsgehalts“ für Maskenverweigerer.