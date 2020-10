Pfeifenberger klagte Suduva - FIFA ist am Zug

Das Aus kam in der Corona-Pause

Der litauische Meister hatte den 53-Jährigen nach zwei Spielen (eines im Supercup, eines in der Liga) in der Corona-Pause Mitte April entlassen. Salzburgs Jahrhundert-Kicker hatte sich damals hinter die Mannschaft gestellt, als es um massive Gehaltskürzungen ging. Das kam bei der Klubführung jedoch nicht gut an – und wurde mit der „Fristlosen“ goutiert.