Schlägerei im Flieger ++ So feiert Cardi B!

Willkommen zu eurem „PUSH“-Mittags-Update am Dienstag. Weil ein Passagier im Flugzeug nicht seinen Mund-Nasen-Schutz anlegen möchte, beginnt in einem Flugzeug in den USA eine Schlägerei. FlugbegleiterInnen und Securities versuchen den Haufen sich schlagender Menschen zu schlichten... Jakob Glanzner hat die wichtigsten Infos für euren Dienstag jetzt im krone.tv-Infomagazin.