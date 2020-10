Pacult: „Prohaskas Elfer-Foul schmerzt immer noch“

Von Krankl zusammengestaucht

Die Episode um Herbert Prohaska ist nur eine von unzähligen, die Peter Pacult in Teil des Video-Podcasts (siehe oben) zum Besten gibt. Außerdem sinniert er über die Motivationskünste des Otto Baric und erklärt, warum ihn Hans Krankl nach dem Goldtor in Manchester 1984 im EC-Achtelfinale gegen Celtic Glasgow in der Kabine regelrecht zusammenstauchte. Teil zwei folgt demnächst. Wir wünschen gute Unterhaltung!