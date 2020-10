Erstes Kino wirft das Handtuch

Er hätte der große Lichtblick für die krisengebeutelten Kinos sein sollen: Doch nun wurde bereits zum vierten Mal der Start des neuen James-Bond-Films verschoben. Zu viel für das Cinemaplexx in Horn. Geschäftsführer Peter Hauswirth ließ den Betrieb vorübergehend zusperren, der Standort in Krems könnte bald folgen. Es fehlen einfach Filme, die Besucher in die Säle locken.