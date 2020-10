Andreas-Hofer-Wirt: „Es ist wirklich ein Fiasko“

Rund 50 Prozent weniger Umsatz

Etwa halb so viele Gäste wie üblicherweise kommen aufgrund der früheren Sperrstunde und der strengen Maßnahmen in die Weinstube in der Stadt Salzburg. „Stressessen“ scheint unter den Gästen eben nicht besonders beliebt zu sein. Frühere Öffnungszeiten würden den Umsatz nicht steigern. „Wenn ich um 16 Uhr aufsperre, kommt keiner. Das sind die Leute nicht gewohnt“, weiß Gruber. Die Idee eines Lieferdienstes lässt sich in dem traditionellen Wirtshaus auch nur schwer umsetzen. Denn Kasnocken müssen frisch serviert werden, damit sie nicht an Qualität verlieren. Gruber hofft auf baldige Lockerungen, denn die 22-Uhr-Sperrstunde war „ein Schlag ins Gesicht“ – dabei hatten es Gastronomen vorher schon schwer. Der Wirt bedauert, dass viele Familienbetriebe so die Krise nicht überleben werden.