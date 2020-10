Frau musste nach Unfall aus Auto befreit werden

Am Samstagabend wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Hernalser Hauptstraße im gleichnamigen Bezirk schwer verletzt. Das Fahrzeug, das von ihrem 29-jährigen Ehemann gelenkt wurde, krachte zuerst in ein anderes Fahrzeug und wurde dann in eine Straßenbahn geschleudert. Die 32-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Das zweijährige Kind des Paares erlitt leichte Verletzungen.