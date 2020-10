Südsteirische Weinstraße: „Wir sind die Gewinner“

„Etliche Leute waren vorher noch nie bei uns zu Gast“

„Wir sind die wenigen Gewinner von Corona. Die Steirer sind herzlich und gute Gastgeber“, weiß Tamara Kögl vom gleichnamigen Buschenschank in Ratsch. Und fügt mit einem Lächeln an: „Neulinge in unserer Region erkennt man sofort, wenn sie Cola, Bier oder Kaffee bestellen wollen. Es ist auffallend, dass etliche Leute vorher noch nie bei uns zu Gast waren.“