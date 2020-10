Student Wolfgang Laimer bezwang die Dreifaltigkeit

Keine Zeit für Schlaf – die Tour ging weiter

Doch schon nach 15 Minuten setzte der Bergsteiger seinen Weg fort. Auf der dritten und letzten Überschreitung, dem Hochkalter, ging es ihm wieder besser. Denn wie auch beim Laufen setzt bei Ultrabergläufen eine Art „Runners High“ ein. „Das kommt in Wellen und man erlebt ein richtiges Wechselspiel der Emotionen“, erzählt Laimer. Am Ende der Tour hatte er 81 Kilometer und 7.600 Höhenmeter in 29 Stunden überwunden. Und er plant bereits das nächste Projekt.