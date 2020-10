Es fehlt noch weiter am Spitals-Personal

Im Juni 2019 präsentierte die AK eine Studie über die Arbeitsbedingungen in den Spitälern und bot damals an, bei einer Zukunftsstrategie ihr Fachwissen einzubringen. „Das lehnte das Land Oberösterreich ab“, bedauert AK-Präsident Johann Kalliauer. Doch noch immer fehlt viel Personal in den Spitälern.