Sicherheitswerkzeug für „Bauchwehsituationen“

In der Praxis funktioniert R.A.G.N.A.R. so: Ein Wegverantwortlicher kontaktiert Kapelari, der setzt sich mit einem Mitglied des aus 15 Personen bestehenden R.A.G.N.A.R.-Teams in Verbindung. Einer der Fachleute des Teams leitet dann das Prozedere zur Gefahrenbeurteilung in die Wege. Das System hat sich laut Kapelari bewährt: „Wir haben bisher 15 Wege beurteilt. Einen – den Sajat-Höhenweg – mussten wir sperren.“