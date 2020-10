Europa kämpft gegen 2. Welle ++ Winzer verurteilt

Willkommen zu eurem „PUSH“-Morning-Update am Freitag! Die Corona-Neuinfektionen schießen in ganz Europa immens in die Höhe, die Länder verschärfen zusehends ihre Maßnahmen und ein renommierter steirischer Winzer wurde wegen Ribiselmus in seinem Schilcher verurteilt: wir haben die Top-Themen für euren Freitag jetzt im neuen krone.tv-Infomagazin. Durch den Tag führt Anna Illenberger.