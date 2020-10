Neunjährige nach Unfall schwer verletzt

Gegen 17.30 Uhr war ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw auf der L 115 in Mürzhofen in Fahrtrichtung Allerheiligen im Mürztal unterwegs. Bei Straßenkilometer 0,3 lief plötzlich eine Neunjährige, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, über die Straße. In der Folge kam es zur Kollision, wodurch die Neunjährige schwer verletzt wurde.